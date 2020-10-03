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عمر شويل - جدة Google Fi شرح كيفية التسجيل والحصول على شريحة Wi-Fi من جوجل واحدة من أسهل الخدمات التي يمكن الاشتراك بها، فبمجرد إعداد بطاقة (SIM) وحساب جوجل، يمكنك إكمال الإعداد على هاتفك في تطبيق جوجل ، كما تعد خدمة Google Fi واحدة من أفضل شبكات (MVNOS) الموجودة وستكون مناسبة جدًا لمعظم الأشخاص بفضل الخِطَّة المرنة التي تحافظ على انخفاض الأسعار للمستخدمين بالإضافة إلى توفيرها خطة غير محدودة يمكن الحصول عليها.

كيفية الإعداد لخدمة Google Fi:

ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت وحساب جوجل لإعداد واستخدام هذه الخدمة، حيث تتيح الخدمة خطتين: مرنة وغير المحدودة. وتعتبر الخِطَّة غير المحدودة أكثر منطقية للأشخاص الذين يعرفون أنهم يستخدمون أكثر من 15 جيجابايت من البيانات كل شهر.

انتقل إلى صفحة fi.google.com للبدء.

انقر فوق خِيار الانضمام.

سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، لذلك تحقق من أن هذا هو الحساب الذي تريد استخدامه مع Google Fi. حيث ستستخدم هذا الحساب لإدارة حسابك في الخدمة.

حدد الخِطَّة التي تريدها.

اختر هاتفك أو أحضر هاتفك: إذا اشتريت هاتفك من Google Fi فسيأتي مع بطاقة (SIM) فعلًا. وإذا كنت تريد إحضار هاتفك، فتحقق من أنه سيعمل مع الخدمة

واطلب بطاقة SIM.

راجع عربة التسوق الخاصة بك.

انقر فوق متابعة لإدخال عنوان الخدمة الخاص بك. وإذا كنت تحصل على رَقَم جديد، فهذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد رمز منطقتك.

أدخل معلومات الفوترة الخاصة بك وأكمل الخطوات لطلب بطاقة (SIM) الخاصة بك.

الآن سوف تحتاج إلى انتظار وصول بطاقة (SIM) الجديدة، وبمجرد الحصول عليها يمكنك إنهاء الإعداد على هاتفك.

كيفية إعداد هاتفك: