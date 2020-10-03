نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Apple iPad Air 2020 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Apple iPad Air 2020، الذي أعلنت عنه شركة آبل في 15 سبتمبر 2020م، وهو أحدث ايباد في سلسلة اير، ويحتوي على مواصفات عديدة ومكونات رائعة، حيث يحتوي على شاشة قياسها 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD، أما دقة الايباد 2360*1640 بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش، ويحتوي على طبقة حماية من الخدوش، ويأتي بمعالج قوي يطلق عليه اسم Apple A14 Bionic، والذي سوف يأتي مع هاتف iPhone 12، وجوال iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Pro Max، وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني الإخباري، مواصفات وسعر الجهاز بالسعودية ومصر والدول العربية. مواصفات Apple iPad Air 2020 يحتوي آبل ايباد اير الجديد على مواصفات كبيرة جداً وهى كالآتي:- يأتي مصنوع من مادة الزجاج من الأمام، وبقية الجسم مصنوع من معدن الألمنيوم. يدعم الايباد شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، الجيل الرابع. أبعاد الايباد 247.6*178.5*6.1 ملم، ووزنه يبلغ 458 جرام. يأتي بشريحتي اتصال واحدة من نوع نانو SIM، والثانية إلكترونية. يأتي مدعوم بقلم للكتابة. حجم الشاشة 10.9 بوصة، وهى من نوع Liquid Retina IPS LCD. دقة شاشة Apple iPad Air 2020 تبلغ 2360*1640 بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل بوصة. تحتوي الشاشة على طبقة حماية من الخدوش. يعمل آبل ايباد اير بنظام تشغيل IOS 14. يحتوي على معالج قوي يعمل بتقنية 5 نانو متر، ويطلق عليه اسم Apple A14 Bionic، سداسي النواة، كما يحتوي على معالج رسومي من شركة آبل رباعي النواة. يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K. يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 7 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل. يأتي الايباد بإصدارين من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الإصدار الأول يأتي بذاكرة حجمها 64 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة حجمها 256 جيجابايت. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري). يدعم الايباد الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويدعم الهوت سبوت. يدعم البلوتوث الإصدار الأحدث 5.0، ويدعم الـ A2DP. يدعم Apple iPad Air 2020 تحديد المواقع الجغرافية. يدعم بصمة الإصبع وتوجد أعلى الايباد. يحتوي على سماعات ستيريو مبكرة للصوت. يحتوي على مستشعرات الدوران، والتسارع والتقارب، والبوصلة، والجيرو سكوب، والبارومتر. يدعم ايباد اير نظام الأوامر الصوتية. يأتي بعدة ألوان الرمادي، والفضي، والروز الذهبي، والأزرق، والأخضر. عيوب الجهاز اللوحي توجد بعض العيوب في Apple iPad Air 2020 وهى كالآتي:- الايباد لا يدعم تركيب كارت ميموري، وهو ما تعودنا علية من شركة آبل .

. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم.

لا يدعم تشغيل راديو FM.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن حجم البطارية.

لم يتم الإعلان عن حجم الذاكرة العشوائية. سعر آبل ايباد اير سوف نتناول معكم سعر Apple iPad Air في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:- سعر الجهاز في مصر 13.500 جنيه مصري. سعر الايباد في السعودية 3000 ريال سعودي. سعر الجهاز في دولة الإمارات 2900 درهم إماراتي. سعر Apple iPad Air 2020 في الكويت 235 دينار كويتي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر Apple iPad Air 2020 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.