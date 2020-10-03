كما نعلم جميعا و إن كنت متابعا لما يحدث في الوسط التقني فإنك بلا شك تعلم أن شركة هواوي تعاني مشاكل كثيرة جدا مع الحكومة الأمريكية ، حيث أن هذه الأخيرة تفرض قواعد صارمة على هواوي و ايضا تحاول أن تجعلها خارج الأسواق الأمريكية بشكل نهائي .
و أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحظر شركة هواوي او عدم التعامل معها او الحد من وجودها في الاسواق الامريكية هو امر عادي ، ما ليس من العادي هو أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية تدعو العالم بأسره لى حظر التعامل مع هواوي نهائيا .
حيث أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد دعا جميع الدول الى حظر شركة هواوي لكونها شركة صينية يتم دعم كل استثماراتها من طرف الحكومة الصينية ، و هو الأمر الذي بالنسبة له يؤكد كون الحكومة الصينية لها يد في كل ما يحدث في شركة هواوي .
حيث يمكن ان تستغل الصين هواوي كوسيلة من أجل الحصول على بيانات المستخدمين في اي دولة ، مما يشكل خطرا على أمن الدول ، و على إثر هذا الخبر فإن شركة هواوي سوف يزداد وضعها سوءا نظرا لأنها سوف تصبح مضطرة إلى برهنة أن استثماراتها غير مدعمة من الحكومة الصينية و هي استثمارات خاصة ، كي لا تجد نفسها في موقف محرج .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تدعو كل الدول لحظر شركة هواوي نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.