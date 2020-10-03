سامسونغ تكشف عن أرخص هاتف | Samsung Galaxy A3 Core

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تعتبر شركة سامسونج واحدة من بين الشركات الرائدة في مجال الهواتف الكية ، و من اقوى الشركات المصنعة للهواتف في العالم ، و في هذه التدوينة سوف نشارك معك واحد من الهواتف الذكية الجديدة لشركة سامسونج و التي تعتبر من بين أرخص الهواتف الذكية على الإطلاق ، و هو هاتف Samsung Galaxy A3 Core .
هاتف Samsung Galaxy A3 Core هو هاتف يمكن القول أنه من الهواتف البسيطة ، حيث يحتوي على واجهة تصميم بسيطة للغاية ، و يحتوي على شاشة بقياس 5.3 بوصة و هي شاشة بدقة HD + ، الى جانب انه يحتوي على ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 1 جيجابايت .
أما على مستوى ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 16 جيجابايت ، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل و كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل ، أما البطارية فهي بقوة 3000 ملي امبير .
و الهاتف يعمل على نظام تشعغيل الآندرويد 10 و قد تبدو لك مواصفاته و مكوناته ضعيفة للغاية و هذا طبيعي لأن سعر الهاتف لا يتجاوز الـ 70 دولار فقط ، و لكن إن كنت ترغب في مواصفات أعلى فإنه يجب عليك البحث عن هاتف بسعر أكبر .
و جدير بالذكر أن هذا الهاتف يمكن أن يكون مناسبا فقط لتصفح الانترنت و استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لكن غير مناسب للألعاب و غير مناسب ايضا لإلتقاط صور السيلفي .
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