تنزيل ويندوز 10 أخر تحديث Windows 10 20H2 رسميً 2020

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عمر شويل - جدة تنزيل ويندوز 10 أخر تحديث 20H2 رسميً 2020 تحديث شهر أكتوبر 2020 المعروف باسم إصدار Windows 20H2 يمكنك تحميلة الآن، ومع ذلك ونظرًا إلى أن التحديث قد أصبح نهائيًا فعلًا فيمكنك تنزيله الآن.

كيفية تثبيت تحديث شهر أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 20H2

يجب عليك أولا التسجيل في ببرنامج (Windows Insider) توفر ثلاث مستويات من الجاهزية، هي: قناة المطورين (Dev Channel)، وقناة الإصدار التجريبي (Beta Channel)، وقناة (معاينة الإصدار) Release Preview Channel، حيث تسمح هذه القنوات للمطورين والمستخدمين المتحمسين باختبار الميزات الجديدة في إصدار نظام التشغيل قبل إطلاقه رسميًا، وإرسال تعليقاتهم إلى مايكروسوفت لتحسين التجربة.

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إذا كنت متحمسًا لرؤية الميزات الجديدة و تنزيل ويندوز 10 أخر تحديث Windows 10 20H2، فيمكنك الحصول عليها بسهولة، ولكن أولًا يجب عليك الانضمام إلى برنامج (Windows Insider Program) حتى تتمكن من تثبيت التحديث في حاسوبك.

نوصي بإنشاء نسخة احتياطية مؤقتة من بيانات حاسوبك قبل المتابعة كإجراء احترازي، ومن ثم اتبع الخطوات التالية وتثبيت تحديث ويندوز 10 في حاسوبك.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خِيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خِيار (التحديث والأمان) Update & Security. في الجهة اليسرى من النافذةـ اضغط على خِيار (Windows Insider Program).

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خِيار (البَدْء) Get started.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خِيار (ربط الحساب) Link an account.

لتنزيل ويندوز 10 حدد حساب مايكروسوفت الخاص بك من القائمة، ثم اضغط على خِيار (المتابعة) Continue.

حدد حساب مايكروسوفت الخاص بك من القائمة، ثم اضغط على خِيار (المتابعة) Continue. ضمن قسم (Pick your Insider settings)، حدد خِيار (قناة معاينة الإصدار) Release Preview Channel.

اضغط على خِيار (تأكيد) Confirm، ثم اضغط عليه مرة أخرى للموافقة على الشروط.

اضغط على خِيار (إعادة التشغيل الآن) Restart now.

بعد إعادة التشغيل وفتح ويندوز 10 على الحاسوب، اتبع الخطوات التالية:

تثبيت تحديث ويندوز 10 لشهر أكتوبر 2020

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك لتنزيل ويندوز 10.

اضغط على خِيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خِيار تنزيل ويندوز 10 Windows Update، ثم اضغط على خِيار (التحقق من وجود تحديثات) Check for updates.

اضغط على (خِيار التنزيل والتثبيت) Download and install.

بمجرد الانتهاء، اضغط على خِيار (إعادة التشغيل الآن) Restart now.

بمجرد إكمال الخطوات السابقة، سيُثبَّت تحديث شهر أكتوبر 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10 في حاسوبك، وإذا كنت تستخدم بالفعل تحديث مايو 2020، فستستغرق عملية التثبيت بضع دقائق فقط