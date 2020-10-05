نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ترددات القنوات الاخبارية الجديدة على النايل سات 2020.. تردد قنوات الأخبار Nilesat في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية قائمة ترددات القنوات الاخبارية على النايل سات 2020، حيث يهتم الكثير من جمهور الشاشة بمتابعة الأخبار المحلية والعربية والعالمية أول بأول، لذلك تعد القنوات الإخبارية من أهم القنوات التي يجب تواجدها داخل جميع البيوت العربية، وسنقدم لكم ترددات عدد من القنوات الإخبارية ومنهم قناة سكاي نيوز أخبار وقناة بي بي سي وقناة الحدث والأمة وروسيا اليوم والمصرية وغيرهم من القنوات الإخبارية المميزة على شاشة التليفزيون والتي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وكل ما عليكم هو ضبط التردد فقط.

ترددات القنوات الاخبارية 2020

أًصبح من الأمور الهامة الاطلاع الدائم على جميع الأخبار المحلية والعالمية المختلفة خاصة في ظل الأحداث والتطورات التي يشهدها العالم أول بأول، سواء من أحداث سياسية أو اقتصادية والتي تؤثر بدورها على اقتصاد جميع دور العالم أو الأخبار المحلية من احتجاجات أو خلافات سياسية وغيرهم من الأحداث، لذلك يرغب الكثير من جمهور الشاشة في معرفة جميع تطورات العالم لحظة وقوعها بالإضافة إلى الأخبار المحلية داخل البلاد والتي تأتي في المقام الأول.

تردد القنوات الاخبارية على النايل سات الجديد 2020

تردد قنوات الاخبار الجديد 2020 على النايل سات ويمكنكم متابعة جميع الأخبار في بث مباشر أو نشرات إخبارية عن طريقة ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية:

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القناة التردد الاستقطاب معدل التصحيح سكاي نيوز أخبار 11977 V 3/4 بي بي سي 12198 V 3/4 الحدث 12344 H 3/4 الأمة 10815 H 3/4 روسيا اليوم 10892 H 3/4 المصرية 11765 H 5/6 العربية 11678 V 3/4 العربية الحدث 11678 V 3/4 المسيرة 11012 H 5/6 المصدر 11526 H 3/4 القدس 11317 V 3/4 صدى البلد أخبار 12169 H 5/6 نايل أخبار 11843 H 3/4 الجزيرة مباشر مصر 11256 H 3/4 الجزيرة 11630 V 3/4 أونست الإخبارية 10815 V 3/4 السعودية الاخبارية 12149 V 3/4 ليبيا نيوز 12399 V 3/4 السراج – الأقصى الفلسطينية 10922 V 3/4 العربي 10971 11636 H الشروق نيوز 10992 V آلي الشرق الأوسط 11315 V آلي الحرة عراق 11257 H 5/6 extra news 11847 H 5/6 اليمن 12687 H

جميع القنوات الإخبارية على قمر النايل سات Nilesat

استقبل القنوات الإخبارية 2020

قدمنا لكم في الجدول السابق ترددات جميع القنوات الإخبارية التي تبث على شاشة التليفزيون عبر قمر نايل سات الصناعي على مدار اليوم وبصورة مجانية غير مشفرة، حيث يمكنكم متابعة ومشاهدة الأحداث أول بأول من خلال بث مباشر، أو من خلال نشرات موجز الأخبار التي تقدمها القنوات على رأس الساعة أو حسب سياسة القناة وطريقة عرضها للأخبار، وقد اهتم الجميع بمتابعة أخبار العالم في الفترة الماضية خاصة مع انتشار وباء كورونا المستجد لمعرفة أخر التطورات الخاصة بالوباء أول بأول، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

سنتابع معكم من خلال موقعنا ثقفنى، وتحديث قائمه قنوات الاخبار وإضافة أي تردد جديد يظهر من القمر الصناعي النايل سات.