نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف آيفون 12 مع المزايا وقائمة أسعار هواتف iPhone 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف آيفون 12 ، هواتف iPhone 12 الذكية، انطلقت منذ أيام قليلة مضت، بالعديد من المواصفات والتقنيات الذكية، التي من شأنها أن تسهل على المستخدمين حياتهم، وتضيف إليهم المزيد من الأناقة والسرعة والمواءمة في الاستخدام للعصر الحديث، ومن أبرز مواصفات هاتف آيفون 12، أنه يأتي مع مزايا متعددة، أهمها أسعار هواتف iPhone 12.

مواصفات هاتف آيفون 12

انطلق هاتف آيفون 12، حاملًا معه العديد من المواصفات والمزايا، التي تجعلك تركض بشدة لامتلاكه فورًا، وذلك بداية من تصميمه المميز، وشكله الأنيق والفخم للغاية، حيث يأتي الهاتف بعدد من الألوان الجذابة؛ بين الأسود والأصفر والأحمر والأبيض، بما يخدم كافة الاحتياجات للمستخدمين، سواء للرجال والسيدات، هذا بالإضافة إلى أن الهاتف مقاومًا للغبار والمياه، وهي أفضل ما يميز هواتف الآيفون، وفقًا لتصريحات المستخدمين.

مزايا هواتف iPhone 12

يوفر هاتف آيفون 12 الجديد، عددًا كبيرًا من المزايا، منها شرائح Apple A13 Bionic، وهي شرائح مميزة ومعروفة للتقنيين، بأنها تساعد على سرعة التحميل بالهاتف، فلا يعاني المستخدم من بطء فتح التطبيقات، أو تشغيل الألعاب المجسمة، وهو أكثر ما يبحث عنه المستخدمون.

هذا بالإضافة إلى أهم جزء بالهاتف وهو البطارية، فهو يأتي مع بطارية سعتها 3200 مل أمبير، وهو ما يمنح الجهاز تجربة فائقة في تحمل التشغيل لفترات طويلة، دون أن تحتاج إلى شحن الهاتف على فترات متقاربة، أو تمكث إلى جوار الشاحن طيلة اليوم.

بالانتقال إلى أكثر ما نبحث عنه كمستخدمين عند شراء الهاتف، وهو الكاميرا الملحقة به ومزاياها، نجد أن هواتف iPhone 12 ، مزودة بثلاث كاميرات نقية للغاية، ولها كفاءة مرتفعة في التصوير، سواء للصور الثابتة أو الفيديوهات، سواء للاستخدام الشخصي أو حتى أثناء العمل، فالكاميرا المزدوجة به، تجعل التقاط الصور مميز وفريد، بحيث يمكنك أخذ صورًا متعددة، إلى جانب مستشعر إضاءة وأجسام، يساعد على انضمام كل من يظهر بالصورة، حتى إذا كانت الصورة الملتقطة، تشمل أبعادًا وعرضًا واسعًا.

مزودة بثلاث كاميرات نقية للغاية، ولها كفاءة مرتفعة في التصوير، سواء للصور الثابتة أو الفيديوهات، سواء للاستخدام الشخصي أو حتى أثناء العمل، فالكاميرا المزدوجة به، تجعل التقاط الصور مميز وفريد، بحيث يمكنك أخذ صورًا متعددة، إلى جانب مستشعر إضاءة وأجسام، يساعد على انضمام كل من يظهر بالصورة، حتى إذا كانت الصورة الملتقطة، تشمل أبعادًا وعرضًا واسعًا. لا يجب أن تغفل عن الفلاتر، وإضافات الذكاء الاصطناعي، وكلها تعمل على تحسين الضوء، وجودة الصورة ككل، ما يجعل هواتف iPhone 12، منافسًا شرسًا للهواتف الأخرى، على الرغم من قوة مواصفاتها، مثل هاتف Realme C17، و هاتف Oppo Reno 4، و هاتف Galaxy S20 FE بنسختيه ال 4G و5G.

أسعار هواتف آيفون 12 iPhone

تم طرح هواتف آيفون 12 iPhone، من خلال شركة آبل Apple المنتجة له، بميزة أسعار تتراوح من 649 دولارًا أمريكيًا، وحتى 1399 دولارًا أمريكيًا، كحد أقصى لأسعار الآيفون لعدد من فئاته المطروحة بالأسواق، وهي كما يلي: