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عمر شويل - جدة تعرف على خدمات شركة أمان ومميزات الدفع الإلكتروني المقدم من الشركة، عد شركة أمان من الشركات الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني، وهي شركة مصرية تهدف إلى توفير العديد من الخدمات المالية للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وهي إحدى صور الابتكار والاستجابة لمتطلبات السوق، وتعمل شركة أمان على تقديم العديد من الخدمات التي تخدم كافة المواطنين باختلاف طبقاتهم، و احتياجاتهم، وسنتعرف على بعض هذه الخدمات بالتفصيل.
خدمات شركة أمان للمواطنين
تعمل شركة أمان على توفير العديد من الخدمات التي تتمثل في:
سداد كافة الفواتير المرتبطة بالموبايل والإنترنت وشحن الهواتف المحمولة لجميع الشبكات، وكذلك فواتير التلفون الأرضي.
دفع فواتير CNE وخدمات التقسيط
دفع التبرعات التابعة لبعض الأماكن مثل: تحيا مصر، صناع الحياة، بيت الزكاة، وغيرها من المؤسسات التي تقبل التبرعات.
سداد الأقساط الخاصة بالضرائب العقارية.
كروت عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.
شراء تذاكر النقل السياحي.
شحن العدادات مسبوقة الدفع.
مميزات الدفع الإلكتروني من أمان
لم تسجل شركة أمان أية عيوب إذا تم مقارنتها بشركات الدفع الأخرى، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي تجعلها الأكثر انتشارا بين الأفراد، ومنها:
- يسهل تحميل تطبيق أمان بسهولة من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف للاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الشركة.
- يتميز تطبيق أمان بأنه متاح لأجهزة الأندرويد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
- تقدم شركة أمان عمولة ثابتة تتراوح ما بين 6 إلى 1000 جنيه.
- يمكن معرفة العمولة الخاصة بشركة أمان بالاتصال على رقم 16374.
- لا تقوم الشركة بغلق الحساب الخاص بالعميل إلا بعد طلب من العميل بصفة شخصية.
- السيطرة على جميع المشكلات التي تواجه العملاء في أقرب وقت.
- يمكن عن طريقها دخول ماكينة نيولاند لشحن الكهرباء في حدود 3900 ريال سعودي.
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