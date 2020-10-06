نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول بريد الكتروني hotmail أندرويد من خلال “login.live.com” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع تطور الهواتف المحمولة أصبح يمكنك تسجيل دخول بريد الكتروني Hotmail اندرويد بكل سهولة، خاصة بعد اكتساب الهوتميل أهمية وشهرة كبيرة واصبح منافس قوي للعديد من الشركات العالمية في مجال حسابات البريد الإلكتروني وخدماته المختلفة، حيث يتميز Hotmail بالعديد من الخصائص الفريدة فهو يمنح مستخدمه اشتراك مجاني مدى الحياة خالي من التعقيدات والشروط الصعبة، ويتيح لك ادارة حساباتك المتعددة على الياهو Yahoo والجيميل Gmail والهوتميل Hotmail وارسال واستقبال الرسائل منهم الى حد يصل الى 500 رسالة مرسلة يوميا بدون أي تكاليف إضافية مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية لبيانات المستخدمين.

تسجيل دخول بريد الكتروني هوتميل

من السهل تسجيل دخول بريد الكتروني Hotmail اندرويد من الهواتف الحديثة سواء كانت تعمل بنظام الاندرويد او الايفون او أبل، فأصبح بإمكان مستخدمي الهوتميل ادارة حسابهم من أي مكان مع توفير الخصوصية والأمان لمعلوماتهم الشخصية، تحرص مايكروسوفت وهي الشركة المطورة للهوتميل على إصدار تطبيقات خاصة بأنظمة الأندرويد والأيفون تعمل على تسهيل ادارة حسابات الهوتميل وتتميز هذه التطبيقات بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم.

طريقة تسجيل دخول بريد الكتروني hotmail أندرويد

لا يحتاج تسجيل دخول بريد إلكتروني hotmail أندرويد الى محترف فهو امر سهل له خطوات بسيطة يمكن للمستخدم العادي اتباعها دون خطأ، كل ما يحتاجه الأمر هو إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به بطريقة سليمة في الأماكن الصحيحة، يفضل أن يقوم المستخدم بتحديث الايميل بشكل دوري وذلك للتأكد من وصول الرسائل الجديدة باستمرار.

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الجدير بالذكر أن من الممكن استخدام كل من متصفح سفاري الخاص بأجهزة آبل ومتصفح جوجل كروم الخاص بأجهزة الاندرويد لتسجيل الدخول بريد الكتروني hotmail أندرويد.

متطلبات تسجيل دخول بريد الكتروني Hotmail

يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول بريد الكتروني Hotmail اندرويد:

تحتاج إلى تحميل وتثبيت تطبيق Microsoft outlook على هاتفك

قم بالموافقة على منح البرنامج الأذونات اللازمة له.

قم بفتح التطبيق لتظهر الواجهة الرئيسية.

تطلب الواجهة إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور سواء كان hotmail او لايف او Outlook.

قم بالضغط على إضافة حساب حتى يتم إدخالك إلى الحساب الخاص بك.

رابط تسجيل دخول بريد الكتروني hotmail أندرويد من خلال المتصفح

يمكن تسجيل دخول بريد إلكتروني hotmail أندرويد عن طريق متصفح الهاتف بالضغط على خيار sign in وتسجيل الدخول على حسب اللغة المستخدمة وذلك بالخطوات التالية: