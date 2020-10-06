علوم وتكنولوجيا

آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة

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تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية أخبارا تشير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة لهواتف قابلة للطي قد تطرحها بميزات غير مسبوقة.

وتبعا لطلب براءة اختراع كانت تقدمت بها شركة آبل لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أمريكا، فإن الشركة تسعى لتطوير هاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بكشل ذاتي.

وستحصل شاشة هذا الهاتف على طبقة خاصة تسمح لها بترميم الخدوش بالاعتماد على الضوء أو الحرارة أو التيار الكهربائي وبعض أنواع المحفزات التي قد تتعرض لها.

ويشير نص براءة الاختراع أيضا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف المنتظر قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الهواتف القابلة للطي سابقا.

وكانت أخبار قد انتشرت في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إطلاق آبل لهاتف قابل للطي، وأشارت تلك الأخبار إلى أن الهاتف لن يكون شبيها بهواتف سامسونغ المرنة، بل سيحصل على شاشة طولية تطوى من المنتصف كما هو الحال في هواتف RAZR التي تنتجها موتورولا.

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