كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

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إطا قمت بوصل هاتفك الذكي مع اي جهاز حاسوب ويندوز فإنك سوف تجد أن الشيء الوحيد الذي تستطيع القيام به هو نقل البيانات من الهاتف الى الحاسوب او العكس ، حيث تستطيع ان تقوم بعملية تبادل الملفات بينهما لا أكثر و لا اقل .
إذ أن هذه الطريقة لا تتيح لك امكانية التحكم في الهاتف بالكامل بالتالي إن أردت أن تحصل على امكاينة القيام بخصائص أكثر فما أنت بحاجة اليه هو تحميل برنامج يدعى MyPhoneExplorer .
برنامج MyPhoneExplorer هو عبارة عن أدة تتيح لك امكانية التحكم في الحاسوب بالكامل ، حيث يمكنك عن طريقه القيام بالوصول الى كل شيء في الهاتف .
إذ يمكنك عبر البرنامج أن تقوم بنسخ البيانات و تبادلها بين الحاسوب و الهاتف ، كما يمكنك ان تقوم بارسال الرسائل من الهاتف عبر الحاسوب ، كما يمكنك انشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات على الهاتف .
يمكنك ايضا تشغيل التطبيقات الموجودة على الهاتف من خلال الحاسوب فقط ، كما يمكنك حذفها او تنصيبها ، بمعنى أنه يمكنك فعل اي شيء على هاتفك و انتا جالس امام حاسوبك .
طريقة استعماله بسيطة ، حيث ما عليك سوى القيام بتنصيب برنامج MyPhoneExplorer على حاسوبك اللويندوز .
ثم بعد ذلك تقوم بتحميل و تتبيث تطبيقMyPhoneExplorer Client على هاتفك الذكي .
بعد ذلك تقوم بوصل الهاتف مع الحاسوب سواءا عبر الكيبل او الواي فاي او البلوتوث ، و بعد تشغيل البرنامج على الحاسوب سوف تظهر لك واجهة التحكم في كامل خصائص الهاتف الذكي .
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