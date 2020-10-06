كيفية ربح المال عبر تعديل صور الآخرين بواسطة هذا التطبيق

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عندما ترغب في تعديل أي صورة خاصة بك فإنه ما تقوم به هو الدخل إلى متجر الجوجل بلاي أو متجر الآي تونز ، ثم تقوم بتحميل تطبيق يوفر خاصية تعديل الصور و تحرير الصور .
ثم تقوم بإضافة الصورة الخاصة بك و تبدأ في التعديل ، و لكن التعديل يكون بشكل تلقائي من خلال البرمجيات التي يوفرها التطبيق ، و افضل تعديل دائما يكون هو الذي يتم بشكل يدوي على يد محترفين في التصميم و تعديل الصور .
و بالتالي إن كنت واحدا من الأشخاص الذين يجيدون تعديل الصور فإنه يمكنك ربح و كسب المال عن طريق إستعمال مهارتك في تعديل الصور عبر استخدام تطبيق يدعى Mendr .
تطبيق متوفر على منصة الجوجل بلاي و أيضا متوفر للمستخدمين لهواتف آيفون على متجر الآيتونز ، و طريقة إستعماله بسيطة ، حيث أنك بعد تحميله تقوم بإنشاء حساب عليه و تضع جميع المهارات التي تجيدها بخصوص تعديل الصور .
و بعد ذلك فإن أي شخص يرغب في تعديل صورته بطريقة احترافية يقوم بالولوج إلى التطبيق و اطلب منك أن تقوم بإضافة التعديلات التي يردها .
و بالنسبة للمبلغ الذي تكسبه فإنه يختلف حسب التعديلات التي يطلبها العميل منك .
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