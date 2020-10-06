كيفية ربح المال عبر تعديل صور الآخرين بواسطة هذا التطبيق

عندما ترغب في تعديل أي صورة خاصة بك فإنه ما تقوم به هو الدخل إلى متجر الجوجل بلاي أو متجر الآي تونز ، ثم تقوم بتحميل تطبيق يوفر خاصية تعديل الصور و تحرير الصور .

ثم تقوم بإضافة الصورة الخاصة بك و تبدأ في التعديل ، و لكن التعديل يكون بشكل تلقائي من خلال البرمجيات التي يوفرها التطبيق ، و افضل تعديل دائما يكون هو الذي يتم بشكل يدوي على يد محترفين في التصميم و تعديل الصور .

و بالتالي إن كنت واحدا من الأشخاص الذين يجيدون تعديل الصور فإنه يمكنك ربح و كسب المال عن طريق إستعمال مهارتك في تعديل الصور عبر استخدام تطبيق يدعى Mendr .

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تطبيق متوفر على منصة الجوجل بلاي و أيضا متوفر للمستخدمين لهواتف آيفون على متجر الآيتونز ، و طريقة إستعماله بسيطة ، حيث أنك بعد تحميله تقوم بإنشاء حساب عليه و تضع جميع المهارات التي تجيدها بخصوص تعديل الصور .

و بعد ذلك فإن أي شخص يرغب في تعديل صورته بطريقة احترافية يقوم بالولوج إلى التطبيق و اطلب منك أن تقوم بإضافة التعديلات التي يردها .

و بالنسبة للمبلغ الذي تكسبه فإنه يختلف حسب التعديلات التي يطلبها العميل منك .

تحميل تطبيق Mendr : الآندرويد – الآيتونز