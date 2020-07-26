عمر ياسين يكشف أسباب تأجيل إعلان صفقة انتقال باهر المحمدي لـ الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، رحب بعودة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر المعار إلى سموحة.
وقال عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر ملعب الصقر:" "الأهلي ربط عودة عبد المنعم بصفقة أسامة جلال، مدافع إنبي".
وأضاف: "فايلر قال للجنة التخطيط إنه لو فشلت صفقة أسامة جلال مثل صفقة باهر المحمدي فهو موافق على عودة عبد المنعم، لكن لو النادي ضم أسامة جلال سيكون الاتجاه استمرار عبد المنعم في الإعارة".
وتابع: "إدارة الأهلي كانت اتفقت مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، على تأجيل صفقة باهر المحمدي لمدة موسم، لحين هدوء الأوضاع في الإسماعيلي وأيضا بسبب قرب الانتخابات في الدراويش".
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