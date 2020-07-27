تشيلسي يخطط لضم نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يحاول إقناع مسئولي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن البلوز يرغبون في التعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة مصمم على بيع النجم البرازيلي الذي فشل معه بشكل دائم خلال في الميركاتو الصيفي الحالي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوتينيو ما زال متواجدًا مع بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.

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