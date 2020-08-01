كوكا يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى اليونانى

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا جائزة لاعب الشهر ببطولة الدوري اليوناني الممتاز بعد أن تألق بقوة مع فريقه أولمبياكوس واستطاع أن يسجل 5 أهداف هذا الشهر.
وهنئ الموقع الرسمي لبطولة الدوري اليوناني الممتاز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى تويتر المهاجم الدولي المصري بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر حيث حصل على 59% من تصويت الجماهير.
يذكر أن كوكا قد توج ببطولة الدوري اليوناني الممتاز مع فريقه أولمبياكوس هذا الشهر بعد أن استطاع الفريق الفوز فى جميع مباريات البلاي أوف.
وكان كوكا قد انضم لصفوف أولمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادما من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
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