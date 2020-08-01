نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن إيفرتون يخطط للتعاقد مع سيرجيو ريجليون نجم ريال مدريد الإسباني الذي يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة في أشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم.

وأفادت شبكة سكاي سبورس البريطانية بأن إيفرتون قدم عرضًا لريال مدريد تبلغ قيمته 18 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع ريجليون.

وأكدت الشبكة البريطانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفتي لإيفرتون يرغب في التعاقد مع ريجليون من أجل تعويض لايتون بينز الذي اعتزال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى منافسة لوكاس ديني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذا العرض قد يثير ريال مدريد الذي يعمل على جمع 180 مليون جنيه إسترليني من بيع بعض اللاعبين علمًا بأن ريجليون مطلوب عدة أندية.