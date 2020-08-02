نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم للقاهرة لمدة 48 ساعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة.
وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد اتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.
وكان الثنائي قد حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.
ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.
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