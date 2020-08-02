الارشيف / الرياضة

تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم للقاهرة لمدة 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم للقاهرة لمدة 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة.

وكان من المنتظر وصول الثنائي للقاهرة اليوم عبر ترانزيت في دبي لكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائي على أن يصلا بعد ٤٨ ساعة بعد اتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب أجازة عيد الأضحي المبارك.

وكان الثنائي قد حصلا على راحة في بلادهما وتسببت ظروف الطيران في تأخر انخراطهما مع الفريق في التدريبات الفترة الأخيرة.

ويعسكر الفريق حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الفريق مع نظيره المصري يوم الخميس المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل وصول بن شرقي وأوناجم للقاهرة لمدة 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا