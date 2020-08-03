لامبارد يثير الشكوك حول مستقبل نجم تشيلسي

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن مستقبل أحد نجوم الفريق، وزاد الغموض بشأن استمراره أو رحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان تشيلسي قد خسر مؤخرا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال بهدفين مقابل هدف، ليتوج أرتيتا مدرب الجانرز ببطولته الأولى مع الفريق.
وقال لامبارد في تصريحات عبر "ديلي ميل" أنه غير متأكد إذا كان البرازيلي ويليان جناح الفريق، سيمدد تعاقده مع تشيلسي من عدمه، مؤكدا أن هذا الأمر يعد خيارا لويليان، ويحترمه.
وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي بعد مباراة الفريق ضد بايرن ميونيخ في إياب دوري أبطال أوروبا المقرر لها الثامن من أغسطس المقبل.
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