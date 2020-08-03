عبر الأثير.. محمد عفيفي يعلق على لقاء الزمالك والمصري في الدوري

يعلق على مباراة فريق الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي المؤجلة في الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل، عبر اثير إذاعة قناة أون تايم سبورت محمد عفيفي المعلق الرياضي.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة، ليقام يوم الخميس بدلا من الجمعة المقبل، بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. ومن المقرر أن يتم الاستعانة فى لقاء الزمالك والمصري البورسعيدى بتقنية الفيديو المعروفة بـ var فى ضربة البداية بعد قرار استئناف بطولة الدورى الممتاز. يذكر انه تم تكريم المعلق الرياضي محمد عفيفي فى أولمبياد لندن وريودى جانيرو بالبرازيل فى التعليق على اللعبات الفردية والجماعية وكرة القدم.

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