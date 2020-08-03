الارشيف / الرياضة

نجوم الفن والرياضة يهنئون صالح جمعة بعيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
هنا عدد من نجوم الرياضة و الفن، من بينهم احمد السعدني و حسين الشحات ، عمرو جمال ، قفشه ، احمد فتحي ، احمد الشيخ و غيرهم ؛ صديقهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 27. 

و نشروا صورا لهم مع صالح جمعة  يهنئوه بعيد ميلاده، و ذلك عبر خاصية استوري بحسابهم الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ويحتفل صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم ، بعيد ميلاده الـ27.

اقرا ايضا:

وانضم صالح جمعة للنادي الأهلي فى عام 2015 قادما من نادي إنبي بعد صراع قطبي الكرة المصرية عليه، لكنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء بـ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات. 
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الفن والرياضة يهنئون صالح جمعة بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا