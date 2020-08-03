نجوم الفن والرياضة يهنئون صالح جمعة بعيد ميلاده

و نشروا صورا لهم مع صالح جمعة يهنئوه بعيد ميلاده، و ذلك عبر خاصية استوري بحسابهم الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
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