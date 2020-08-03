نجوم الفن والرياضة يهنئون صالح جمعة بعيد ميلاده

صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 27.

هنا عدد من نجوم الرياضة و الفن، من بينهم احمد السعدني و حسين الشحات ، عمرو جمال ، قفشه ، احمد فتحي ، احمد الشيخ و غيرهم ؛ صديقهم

و نشروا صورا لهم مع صالح جمعة يهنئوه بعيد ميلاده، و ذلك عبر خاصية استوري بحسابهم الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".