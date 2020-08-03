ويليان يرفض تمديد عقده مع تشيلسي ويوافق على الانتقال لـ أرسنال

وذكرت شبكة ESPN بنسختها البرازيلية أن ويليان رفض تمديد عقده مع تشيلسي لموسمين، حيث أن اللاعب أخبر إدارة البلوز بأنه يرغب في عقد لمدة 3 سنوات، الأمر الذي استغلته إدارة نادي ارسنال بتقديم عرضًا له للحصول على خدماته.
وأشارت الشبكة أن ويليان وافق على الانتقال لصفوف ارسنال، حيث أن اللاعب يود البقاء في لندن، رغم وجود اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بضمه.
وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي بنهاية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم يصبح حرًا للانتقال لأي نادي في الفترة المقبلة.
وخسر نادي تشيلسي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لصالح ارسنال السبت الماضي بتعرضه للهزيمة أمامه بهدفين مقابل هدف.
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