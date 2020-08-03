عدلي القيعي: من الذكريات الجميلة خوض زيدان لأول مرة بقميص ريال مدريد أمام الأهلي

استعاد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي ذكرياته مع مباراة القرن بين فريق الكرة بالأهلي وريال مدريد الإسباني فى 2001.
واستطاع الأهلي يوم 4 أغسطس 2001 أن يهزم ريال مدريد نادي القرن الأوروبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.
وقال عدلي القيعي خلال حديثه ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي": "زيدان أول مباراة ارتدى بها قميص ريال مدريد في مباراة ودية أو رسمية كانت أمام الأهلي، هذه ذكرى وأي ذكرى".
أضاف: "أنا قدمت مع بعثة ريال مدريد لأن صالح سليم طلب مني الذهاب إلى لندن من أجل إنهاء مسألة تسويقية مع الرئيس الشرفي لمانشستر يونايتد الإنجليزي وبعدها ذهبت لمدريد من أجل اصطحاب ومرافقة بعثة الريال".
وواصل: "لقد التقطت صورًا مع كل البعثة وعلى رأسهم ديلبوسكي (المدير الفني لريال مدريد وقتها)".
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