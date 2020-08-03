لو جاع متقعدش جنبه ليأكل دراعك.. شادى محمد يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده الـ45

وجه شادى محمد نجم الأهلي السابق تهنئة الي وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر لحلول عيد ميلاده واتمامه 45 عاما.
وقال شادي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" :"كل سنة وانت وبخير دايما يا صخرة ..من افضل اللاعبين وعشرة البطولات وربنا يديم المحبة بينا دايما يارب ".
وأضاف شادي ان وائل جمعة يعد واحدا من أكثر اللاعبين احتراما واخلاقا مؤكدا انه من اكثر اللاعبين اخلاصا للأهلي ولذلك ترك بصمة تاريخية له داخل النادي .
وعن أبرز مواقفه مع وائل جمعة قال شادي محمد : "تبعد عنه وهو جعان .. تحسه أسد بياكل مش واحد جعان وبجد من غير تهريج لو جاع متقعدش جنبه ممكن يأكل دراعك عادي ".
وأكد شادي أنه يفتقد وائل جمعة داخل الأهلي متمنيا ان يراه هو وابو تريكة داخل قناة الاهلي بدلا من التحليل فى قنوات خارجية .
ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .
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