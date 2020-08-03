من مباراة قديمة.. فرجاني ساسي ينشر صورة مع طارق حامد

شارك فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك جمهورة عبر إنستجرام بصورة جديدة له مع طارق حامد من احد المباريات السابقة.

وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين " أحلى نجوم في الدنيا" و " منورين يا كباتن"و "رجالة الزمالك" و "فرجاني الغالي".

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.