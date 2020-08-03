سام مرسي أفضل لاعب في ويجان موسم 2019-2020

ونشر حساب نادي ويجان تغريدة أعلن فيها فوز سام مرسي بجائزة أفضل لاعب في الفريق بتصويت الجمهور، بعد حصوله على 42% من الأصوات.
وعلق سام مرسي على الجائزة قائلًا:" أظهر كل اللاعبين قوة عقلية هائلة هذا الموسم واستحقوا الفوز بالجائزة أيضًا.
وهبط ويجان أتلتيك لمنافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد خصم 12 نقطة منه بسبب المشاكل المادية.
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