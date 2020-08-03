سام مرسي أفضل لاعب في ويجان موسم 2019-2020

أعلن نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي، عن فوز لاعبه المصري سام مرسي بجائزة أفضل لاعب لموسم 2019-2020 في الفريق.

ونشر حساب نادي ويجان تغريدة أعلن فيها فوز سام مرسي بجائزة أفضل لاعب في الفريق بتصويت الجمهور، بعد حصوله على 42% من الأصوات.

وعلق سام مرسي على الجائزة قائلًا:" أظهر كل اللاعبين قوة عقلية هائلة هذا الموسم واستحقوا الفوز بالجائزة أيضًا.

وهبط ويجان أتلتيك لمنافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد خصم 12 نقطة منه بسبب المشاكل المادية.