عماد متعب يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده.. والأخير يرد

هنأ عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق صديقه وائل جمعة بعيد ميلاده ال 45. ونشر عماد متعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لوائل جمعة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت يا صخرة". ورد وائل جمعة على عماد متعب قائلا "‏‎حبيبي يا عمده وسلامي للاسره". ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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