الرموز مستهدفة.. عدلي القيعي: إثارة قضية نادي القرن هدفها الشوشرة على تاريخ الأهلي

قال عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن من يثير قضية نادي القرن في إفريقيا هدفه "الشوشرة" على تاريخ النادي الأهلي العريق فى كرة القدم.
وما زالت قضية لقب نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي عام 2002، تثير جدلًا واسعًا في كرة القدم المصرية؛ بعد عزم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فتح القضية من جديد، والبحث عن حقوق القلعة البيضاء في هذا اللقب، باعتبارها الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين برصيد 9، مقابل 7 للمارد الأحمر.
وأضاف القيعي خلال برنامج "ملك وكتابة" على شاشة قناة الأهلي: "الذي يثير قضية نادي القرن في الحقيقة لا يصدقها، هي فقط نوع من (الشوشرة) على تاريخ النادي الأهلي".
وأتم: "لذلك يجب على القلعة الحمراء أن تقدم رموزها وتشيد بهم، وتحافظ عليهم وتظهرهم دائمًا، لأنهم مستهدفين".
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