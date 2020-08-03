الرموز مستهدفة.. عدلي القيعي: إثارة قضية نادي القرن هدفها الشوشرة على تاريخ الأهلي

قال عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن من يثير قضية نادي القرن في إفريقيا هدفه "الشوشرة" على تاريخ النادي الأهلي العريق فى كرة القدم.

وما زالت قضية لقب نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي عام 2002، تثير جدلًا واسعًا في كرة القدم المصرية؛ بعد عزم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فتح القضية من جديد، والبحث عن حقوق القلعة البيضاء في هذا اللقب، باعتبارها الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين برصيد 9، مقابل 7 للمارد الأحمر.