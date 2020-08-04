نتائج تنسيق جميع المراحل 2019 || "نتيجتيك" تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات "بوابة الحكومة المصرية"

الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 هندسة بترول و تعدين السويس 405.5 طب جنوب الوادي 405.0 طب الزقازيق 405.0 طب طنطا 405.0 طب القاهرة 405.0 طب سوهاج 405.0 طب عين شمس 404.5 طب الإسكندرية 404.5 طب كفر الشيخ 404.5 طب المنيا 404.5 طب بنها 404.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 طب بور سعيد 404.0 طب أسيوط 404.0 طب حلوان 404.0 طب الفيوم 403.5 طب السويس 403.5 طب بني سويف 403.5 طب أسوان 403.5 طب أسنان بني سويف 403.0 طب أسنان الفيوم 403.0 طب أسنان أسيوط 403.0 طب أسنان الزقازيق 403.0 طب أسنان المنيا 403.0 طب أسنان جنوب الوادي 403.0 طب أسنان عين شمس 403.0 طب أسنان الإسكندرية 403.0 طب أسنان القاهرة 403.0 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.0 طب أسنان المنصورة 403.0 طب أسنان طنطا 403.0 طب أسنان كفر الشيخ 403.0 صيدلة جنوب الوادي 402.5 صيدلة المنوفية 402.5 صيدلة الفيوم 402.0 صيدلة دمنهور 402.0 صيدلة المنصورة 402.0 صيدلة مدينة السادات 402.0 صيدلة المنيا 402.0 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 401.5 صيدلة بني سويف 401.5 صيدلة الزقازيق 401.5 صيدلة طنطا 401.5 صيدلة القاهرة 401.5 صيدلة سوهاج 401.5 صيدلة عين شمس 401.5 صيدلة الإسكندرية 401.0 صيدلة بور سعيد 401.0 صيدلة أسيوط 401.0 صيدلة حلوان 401.0 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401.0 علاج طبيعي القاهرة 400.5 علاج طبيعي بني سويف 400.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 400.5 علاج طبيعي جنوب الوادي 400.5 طب بيطري المنوفية 399.5 ألسن كفر الشيخ 399.5 طب بيطري المنيا 399.0 طب بيطري الزقازيق 399.0 طب بيطري المنصورة 399.0 طب بيطري بني سويف 399.0 علوم البترول والتعدين مطروح 399.0 طب بيطري كفر الشيخ 398.5 طب بيطري جنوب الوادي 398.5 طب بيطري أسوان 398.5 طب بيطري سوهاج 398.5 طب بيطري أسيوط 398.5 طب بيطري دمنهور 398.5 طب بيطري القاهرة 398.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5 طب بيطري الإسكندرية 398.0 طب بيطري الوادي الجديد 398.0 طب بيطري مطروح 398.0 طب بيطري مدينة السادات 398.0 طب بيطري بنها 398.0 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 398.0 هندسة دمياط 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.0 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.0 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 396.0 تمريض طنطا 395.5 علوم دمنهور 395.5 هندسة القاهرة 395.0 هندسة المنصورة 395.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395.0 ألسن عين شمس 395.0 علوم كفر الشيخ 394.5 تمريض دمنهور 394.5 ألسن بني سويف 394.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 علوم سوهاج 394.5 علوم القاهرة 394.0 علوم جنوب الوادي 394.0 تمريض المنصورة 394.0 ألسن المنيا 394.0 ألسن الأقصر 394.0 ألسن أسوان 393.5 تمريض بور سعيد 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 ألسن سوهاج 393.5 هندسة بني سويف 393.0 علوم الزقازيق 393.0 علوم الفيوم 393.0 علوم بني سويف 393.0 علوم المنيا 392.5 علوم طنطا 392.5 علوم عين شمس 392.5 هندسة عين شمس 392.0 علوم أسيوط 392.0 هندسة الزقازيق 392.0 علوم المنصورة 392.0 هندسة جنوب الوادي 392.0 تمريض الزقازيق 392.0 علوم حلوان 391.5 علوم بنها 391.5 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5 علوم أسوان 391.5 هندسة طنطا 391.0 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391.0 علوم السويس 391.0 هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5 علوم الوادي الجديد 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم دمياط 390.5 علوم العريش 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم الارض بني سويف 390.0 هندسة بنها 390.0 هندسة سوهاج 389.5 هندسة كفر الشيخ 389.5 هندسة بنها بشبرا 389.5 هندسة بور سعيد 389.5 هندسة الإسكندرية 389.5 معهد فني صحى المنصوره 389.0 معهد فني صحى الزقازيق 388.5 هندسة حلوان 388.5 تمريض عين شمس 388.5 معهد فني صحى طنطا 388.0 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.0 هندسة السويس 388.0 هندسة حلوان بالمطرية 388.0 فنون تطبيقية بنها 388.0 هندسة الفيوم 388.0 فنون تطبيقية حلوان 387.5 تمريض المنيا 387.5 علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 387.0 تمريض جنوب الوادي 387.0 تمريض بنها 387.0 هندسة المنيا 387.0 معهد فني صحى الاسكندريه 387.0 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 387.0 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5 هندسة أسوان 386.5 تمريض سوهاج 386.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5 تمريض كفر الشيخ 386.0 هندسة أسيوط 386.0 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5 تمريض القاهرة 385.5 هندسة الطاقة أسوان 385.5 تخطيط عمراني القاهرة 385.0 تمريض الإسكندرية 385.0 معهد فني صحى بنها 384.5 تمريض أسيوط 384.5 تربية الزقازيق 384.5 فنون تطبيقية دمياط 384.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384.5 تمريض الفيوم 383.5 تمريض بني سويف 383.0 تمريض حلوان 383.0 تربية المنصورة 383.0 فنى تمريض طنطا 382.5 فنى صحي جنوب الوادي 382.5 ثروة سمكية السويس 382.0 فنون تطبيقية بني سويف 382.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 381.5 حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 381.5 آثار القاهرة 381.0 آثار دمياط 381.0 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5 اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 380.5 تربية طنطا 380.5 تربية عين شمس 380.5 تربية دمنهور 380.5 فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5 فنى تمريض كفر الشيخ 380.0 معهد فني صحى بنى سويف 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5 حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5 تربية الإسكندرية 378.5 آثار و لغات مطروح 378.5 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5 آثار أسوان 378.0 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378.0 تربية المنيا 378.0 حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5 فنى تمريض الإسكندرية 377.5 آثار الفيوم 377.0 تربية بنها 377.0 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 377.0 تمريض أسوان 377.0 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5 آثار الأقصر 376.5 حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها 376.5 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376.0 فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376.0 حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 375.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 حاسبات ومعلومات السويس 375.0 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 تربية مدينة السادات 375.0 فنى تمريض المنصورة 375.0 فنى تمريض الزقازيق 375.0 حاسبات ومعلومات الفيوم 374.0 معهد فني صحى بور سعيد 374.0 معهد فني صحى سوهاج 373.5 زراعة القاهرة 373.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2 حاسبات ومعلومات المنيا 373.0 تربية كفر الشيخ 373.0 حاسبات ومعلومات بني سويف 373.0 حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) المنيا 372.0 حاسبات ومعلومات سوهاج 372.0 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية 372.0 حاسبات ومعلومات دمياط 372.0 فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372.0 فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5 آثار سوهاج 371.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5 تربية الفيوم 370.5 إعلام القاهرة 370.5 سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 370.5 معهد فني صحى اسيوط 370.0 فنى تمريض المنيا 370.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370.0 آثار جنوب الوادي 370.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5 تمريض دمياط 369.5 تمريض مطروح 369.5 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369.0 تجارة جنوب الوادي 369.0 تربية جنوب الوادي 369.0 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369.0 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5 تجارة المنصورة 368.0 علوم الإسكندرية رياضة 368.0 ألسن عين شمس رياضة 368.0 تربية حلوان 368.0 معهد فني صحى رياضه طنطا 367.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367.0 معهد فني صحى اسماعيليه 366.7 معهد فني صحى اسوان 366.5 ألسن أسوان رياضة 366.5 علوم الارض بني سويف رياضة 366.5 معهد فني صحى رياضه المنصورة 366.5 ألسن بني سويف رياضة 366.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 366.0 زراعة عين شمس 365.5 علوم القاهرة رياضة 365.0 تجارة الزقازيق 365.0 ألسن الأقصر رياضة 365.0 ألسن المنيا رياضة 365.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5 زراعة دمنهور 364.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 364.0 زراعة الإسكندرية 364.0 ألسن سوهاج رياضة 364.0 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364.0 تربية سوهاج 363.5 علوم دمنهور رياضة 363.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363.0 تربية بور سعيد 363.0 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 362.5 علوم كفر الشيخ رياضة 362.0 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5 علوم عين شمس رياضة 361.5 تجارة دمياط 361.5 علوم المنصورة رياضة 361.0 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361.0 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5 إعلام القاهرة رياضة 360.5 معهد فني صحى امبابة 360.5 المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.0 تربية بنات عين شمس 360.0 فنى تمريض بنها 360.0 تجارة سوهاج 360.0 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5 تربية بني سويف 359.5 تجارة كفر الشيخ 359.0 تجارة أسوان 359.0 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359.0 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5 علوم حلوان رياضة 358.0 علوم طنطا رياضة 358.0 معهد فني صحى رياضه بور سعيد 358.0 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358.0 تربية نوعية الزقازيق 358.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5 فنى تمريض سوهاج 357.5 فنى تمريض بني سويف 357.5 تربية (طفولة) طنطا 357.0 علوم بنها رياضة 357.0 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 357.0 فنى تمريض جنوب الوادي 356.5 تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 356.0 علوم الفيوم رياضة 356.0 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 356.0 فنى تمريض أسيوط 355.5 فنى تمريض الفيوم 355.5 تجارة الإسكندرية 355.5 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 تجارة بني سويف 355.0 علوم الزقازيق رياضة 355.0 علوم بور سعيد رياضة 355.0 زراعة المنصورة 355.0 تربية أسيوط 355.0 تجارة دمنهور 354.0 علوم أسوان رياضة 354.0 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354.0 علوم جنوب الوادي رياضة 353.5 علوم بنات عين شمس رياضة 353.5 زراعة دمياط 353.5 تربية نوعية طنطا 353.5 علوم السويس رياضة 353.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353.0 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353.0 علوم أسيوط رياضة 352.5 علوم بني سويف رياضة 352.5 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5 تربية السويس 352.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352.0 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352.0 علوم دمياط رياضة 352.0 علوم المنيا رياضة 351.5 تجارة القاهرة 351.5 تربية طنطا رياضة 351.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351.0 علوم سوهاج رياضة 351.0 علوم العريش رياضة 351.0 علوم الوادي الجديد رياضة 351.0 تجارة و إدارة أعمال حلوان 351.0 تجارة أسيوط 350.5 معهد فني صحى رياضه بنها 350.5 تربية الزقازيق رياضة 350.0 تجارة بور سعيد 350.0 زراعة القاهرة رياضة 350.0 زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 تجارة طنطا 349.5 إعلام بني سويف رياضة 349.5 زراعة عين شمس رياضة 349.0 زراعة دمياط رياضة 348.5 تربية عين شمس رياضة 348.5 تجارة عين شمس 348.0 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348.0 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348.0 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348.0 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348.0 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5 تربية بور سعيد رياضة 347.0 زراعة طنطا 347.0 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5 تربية الفيوم رياضة 346.0 تجارة بنها 346.0 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346.0 تربية نوعية المنيا 346.0 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5 تربية الإسكندرية رياضة 345.5 تجارة السويس 345.5 تجارة العريش 345.0 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5 تربية حلوان رياضة 343.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343.0 تربية جنوب الوادي بالغردقة 342.5 حقوق المنيا 342.0 زراعة كفر الشيخ 342.0 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342.0 تربية نوعية كفر الشيخ 341.5 تربية نوعية الإسكندرية 341.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 341.0 تجارة مدينة السادات 341.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341.0 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5 معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 340.5 تربية المنصورة رياضة 340.5 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5 تربية (طفولة) دمنهور 340.0 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5 إعلام جنوب الوادي رياضة 339.5 زراعة المنصورة رياضة 339.5 زراعة كفر الشيخ رياضة 339.0 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339.0 فنى صحي جنوب الوادي رياضة 339.0 زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338.0 تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5 آداب القاهرة 337.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5 تربية بنها رياضة 337.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337.0 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7 تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5 زراعة بنها بمشتهر 336.5 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336.0 تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5 الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5 زراعة الزقازيق 333.0 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 333.0 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333.0 سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5 تربية دمنهور رياضة 332.0 عالي هندسة بلبيس 332.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331.0 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 330.5 زراعة الفيوم 330.5 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5 تجارة انتساب موجه دمياط 329.5 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329.0 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0 تربية مدينة السادات رياضة 328.5 معهد فني صحى رياضه سوهاج 328.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328.0 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328.0 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328.0 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328.0 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328.0 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328.0 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328.0 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328.0 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328.0 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328.0 التعليم الصناعي حلوان 327.5 تربية بنات عين شمس رياضة 327.0 زراعة الزقازيق رياضة 327.0 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.0 العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5 معهد فني صحى رياضه اسوان 326.0 تربية طفولة مبكرة بني سويف 326.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 325.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 325.5 إعلام جنوب الوادي 325.0 تربية نوعية المنصورة 325.0 زراعة الفيوم رياضة 324.5 زراعة المنيا 324.0 زراعة جنوب الوادي 324.0 معهد فني صحى رياضه امبابة 324.0 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324.0 تربية رياضية بنين دمياط 323.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5 زراعة مطروح بفوكه 323.5 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323.0 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 322.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 322.0 تربية نوعية أسيوط 322.0 إعلام بني سويف 322.0 فنى تمريض أسوان 321.5 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5 زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321.0 آداب المنصورة 321.0 دار العلوم القاهرة 320.5 معهد فني صحى رياضه اسيوط 320.5 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 320.5 زراعة سوهاج 320.5 زراعة و موارد طبيعية أسوان 320.5 تجارة انتساب موجه أسوان 320.0 زراعة الوادي الجديد 320.0 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320.0 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320.0 التعليم الصناعي السويس 320.0 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 320.0 التعليم الصناعي سوهاج 320.0 تربية المنيا رياضة 320.0 زراعة أسيوط 320.0 التعليم الصناعي بني سويف 320.0 آداب بنها 318.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 317.0 آداب الزقازيق 316.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5 تربية نوعية موسيقية دمياط 315.0 تربية (طفولة) عين شمس 315.0 آداب عين شمس 314.0 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314.0 تربية أسوان 313.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي 313.5 تربية جنوب الوادي رياضة 313.0 تجارة انتساب موجه عين شمس 312.0 تجارة انتساب موجه طنطا 311.5 تربية الوادي الجديد 311.5 آداب الإسكندرية 310.0 حقوق سوهاج 309.5 تربية (طفولة) سوهاج 309.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5 تجارة انتساب موجه بنها 308.0 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 308.0 تجارة انتساب موجه سوهاج 307.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 307.0 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306.0 تربية نوعية جنوب الوادي 306.0 آداب الفيوم 305.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2 تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5 تربية بني سويف رياضة 304.5 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304.0 تجارة انتساب موجه بني سويف 304.0 تجارة انتساب موجه بور سعيد 304.0 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5 تجارة انتساب موجه السويس 303.0 تربية السويس رياضة 303.0 تربية كفر الشيخ رياضة 303.0 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303.0 فنى تمريض القاهرة 303.0 تجارة انتساب موجه العريش 302.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 301.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5 تربية رياضية بنات العريش 301.2 آداب حلوان 301.0 آداب طنطا 299.5 حقوق الفيوم 299.0 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 298.5 آداب بور سعيد 297.5 فنى تمريض حلوان 296.5 تربية نوعية فنية دمياط 296.5 آداب كفر الشيخ 296.5 تربية نوعية الفيوم 296.5 آداب دمنهور 296.0 فنى تمريض أورام القاهرة 296.0 سياحة وفنادق المنيا 296.0 حقوق دمياط 295.0 سياحة وفنادق مطروح 295.0 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 294.0 آداب و علوم إنسانية السويس 292.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 291.9 تربية نوعية مطروح 290.5 تربية فنية المنيا 290.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290.0 آداب جنوب الوادي 290.0 تربية نوعية القاهرة 290.0 تربية أسيوط رياضة 289.5 حقوق جنوب الوادي 289.5 تربية (طفولة) السويس 289.5 آداب انتساب موجه القاهرة 288.5 المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 288.0 آداب بني سويف 288.0 فنى تمريض عين شمس 288.0 آداب أسوان 288.0 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 287.5 حقوق بني سويف 287.5 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 287.5 آداب انتساب موجه الإسكندرية 287.0 آداب انتساب موجه المنصورة 286.0 سياحة وفنادق المنصورة 286.0 آداب بنات عين شمس 286.0 آداب دمياط 285.5 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5 آداب انتساب موجه عين شمس 284.5 تربية رياضية بنين بور سعيد 284.0 آداب أسيوط 283.5 حقوق أسوان 283.5 آداب العريش 283.0 آداب انتساب موجه بنها 282.5 آداب المنيا 282.5 فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 281.5 آداب الوادي الجديد 281.0 آداب انتساب موجه الزقازيق 281.0 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 280.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280.0 تربية رياضية بنين مطروح 279.5 آداب سوهاج 279.0 آداب انتساب موجه حلوان 277.5 ك.ت. فني صناعى الصحافه 276.5 حقوق القاهرة 276.5 حقوق أسيوط 275.5 آداب انتساب موجه دمنهور 275.5 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 275.5 حقوق عين شمس 273.0 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 272.5 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 272.5 تربية نوعية بنها 272.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272.0 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272.0 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272.0 آداب انتساب موجه الفيوم 271.5 أقتصاد منزلى بنات عين شمس 271.5 حقوق الإسكندرية 271.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271.0 دار العلوم الفيوم 271.0 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 271.0 آداب انتساب موجه طنطا 271.0 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270.0 آداب انتساب موجه بور سعيد 270.0 سياحه وفنادق الاقصر 270.0 تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270.0 تربية نوعية عين شمس 270.0 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270.0 تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5 تربية نوعية فنية طنطا 269.0 تربية سوهاج رياضة 269.0 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269.0 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 269.0 (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 268.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 268.5 آداب انتساب موجه أسوان 268.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5 تربية نوعية فنية أسيوط 267.0 آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267.0 حقوق حلوان 266.5 آداب انتساب موجه دمياط 266.0 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 265.5 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5 حقوق بور سعيد 265.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5 آداب انتساب موجه بني سويف 265.0 تربية دمياط 265.0 آداب انتساب موجه أسيوط 264.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 264.0 آداب انتساب موجه العريش 264.0 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264.0 حقوق الزقازيق 264.0 آداب انتساب موجه المنيا 263.0 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 263.0 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 262.5 حقوق بنها 262.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5 تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262.0 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 262.0 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5 آداب انتساب موجه سوهاج 260.5 حقوق طنطا 260.0 تربية نوعية فنية مطروح 259.5 سياحة وفنادق الفيوم 259.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259.0 دار العلوم أسوان 258.0 تربية نوعية فنية الإسكندرية 258.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 258.0 حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 257.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2 حقوق انتساب موجه بني سويف 257.0 سياحة وفنادق بني سويف 256.5 تربية نوعية فنية الزقازيق 255.5 حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255.0 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 255.0 حقوق المنصورة 254.5 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 254.5 حقوق انتساب موجه عين شمس 254.0 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254.0 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254.0 تربية نوعية موسيقية عين شمس 254.0 تربية نوعية أسوان 254.0 تربية دمياط رياضة 254.0 تربية رياضية بنين الإسكندرية 254.0 تربية (طفولة) أسوان 253.5 أقتصاد منزلى حلوان 253.5 دار العلوم المنيا 253.5 حقوق انتساب موجه أسوان 251.5 حقوق انتساب موجه حلوان 251.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251.0 تربية نوعية فنية الفيوم 250.5 حقوق مدينة السادات 250.5 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5 أقتصاد منزلى العريش 250.0 دار العلوم انتساب موجه أسوان 250.0 خدمة اجتماعية حلوان 250.0 تربية رياضية بنين الفيوم 249.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 249.0 تربية نوعية المنوفية بأشمون 249.0 تربية فنية حلوان بالزمالك 249.0 تربية نوعية فنية القاهرة 248.5 تربية أسوان رياضة 248.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 248.5 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 248.0 حقوق انتساب موجه بنها 247.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5 تربية الوادي الجديد رياضة 247.0 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 247.0 خدمة اجتماعية أسيوط 246.5 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.0 حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244.0 خدمة اجتماعية الفيوم 243.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243.0 تربية رياضية بنين بنها 242.5 حقوق انتساب موجه طنطا 242.0 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242.0 خدمة اجتماعية أسوان 242.0 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241.0 ك.ت. فني صناعى بنها 241.0 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241.0 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 241.0 حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 240.5 تربية نوعية فنية بنها 240.4 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 240.0 تربية رياضية بنين أسيوط 240.0 تربية نوعية بور سعيد 239.5 تربية نوعية دمياط 239.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 239.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط 239.0 سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238.0 تربية نوعية فنية عين شمس 238.0 ك.ت. فني صناعى المطريه 238.0 تربية (طفولة) العريش 236.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5 الفني التجارى بالروضه 236.5 الفني التجارى بالمحله الكبرى 236.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 236.0 تربية العريش رياضة 236.0 تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236.0 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 235.5 تربية العريش 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5 تربية رياضية بنات أسيوط 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5 تربية رياضية بنين أسوان 234.5 تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5 تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 233.0 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 232.5 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 232.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232.0 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 231.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 231.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة 231.0 تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231.0 تربية رياضية بنين العريش 230.7 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230.5 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 229.0 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5 الفني التجارى بشبرا 228.5 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 227.7 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 227.5 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 227.5 تربية رياضية بنات الفيوم 227.0 تربية نوعية موسيقية مطروح 227.0 الفني التجارى بالعريش 226.7 تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5 الفني لترميم الآثار بالاقصر 226.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 225.5 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 225.5 تربية رياضية بنات بني سويف 225.5 تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 225.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 225.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225.0 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 224.5 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224.0 تربية نوعية فنية المنصورة 223.5 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 223.5 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 223.0 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 223.0 تربية نوعية فنية أسوان 223.0 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 223.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 222.5 ش.مطاعم فني سياحة قنا 222.5 الفني للفنادق المطريه 222.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 221.6 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 221.6 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 221.5 تربية رياضية بنين المنصورة 221.0 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 221.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 220.5 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 220.5 المعهد العالي للغات بالمنصورة 220.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220.0 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220.0 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 220.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 220.0 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 219.5 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5 المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 219.0 العالي للغات 6 اكتوبر 218.5 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 218.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 218.5 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 218.0 تربية نوعية موسيقية بنها 218.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 218.0 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218.0 تربية رياضية بنات المنصورة 217.5 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 217.5 الفني التجارى بقويسنا 217.5 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 217.0 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 217.0 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 217.0 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 216.5 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 216.5 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 216.5 تربية رياضية بنات بور سعيد 216.5 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 216.5 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 216.0 ك.ت. فني صناعى قويسنا 216.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 216.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة التجارة الخارجية بدمياط 216.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 215.5 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 215.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 215.5 معهد المنيا العالى للغات 215.5 الفني التجارى ببور سعيد 215.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 215.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 215.0 تربية نوعية موسيقية أسوان 215.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 215.0 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 215.0 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 214.5 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 214.5 الفني التجارى بالمنصوره 214.5 الفني التجارى بقنا 214.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 214.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 214.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 214.0 تربية رياضية بنات كفر الشيخ 213.8 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5 الفني التجارى بالزقازيق 213.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 213.0 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 213.0 الفني للفنادق قنا 213.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 213.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 213.0 تربية رياضية بنات الزقازيق 212.5 العالي سياحة وفنادق الغردقة 212.5 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 212.5 تربية رياضية بنات طنطا 212.5 تربية موسيقية حلوان 212.5 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 212.0 ك.ت. فني صناعى اسوان 212.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 212.0 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 212.0 الفني التجارى بدمياط 212.0 تربية رياضية بنات سوهاج 212.0 المعهد العالى للغات بأسوان 211.5 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 211.5 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 211.5 تربية رياضية بنين حلوان 211.5 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 211.0 الفني للفنادق الاسكندريه 211.0 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 211.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 210.5 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 210.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 210.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 210.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 210.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 210.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 210.0 ك.ت. فني صناعى سوهاج 210.0 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 210.0 تربية رياضية بنات أسوان 210.0 الفني التجارى بالاسكندريه 210.0 الفني التجارى بطنطا 210.0 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 210.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 210.0 تربية رياضية بنات المنيا 210.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 209.9 العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 209.5 الفني التجارى ببنها 209.5 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 209.5 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 209.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 209.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 209.5 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 209.5 العالي للغات بمصر جديده 209.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 209.0 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 209.0 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 209.0 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 209.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209.0 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 208.5 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 208.5 الفني التجارى باسيوط 208.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 208.5 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 208.5 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 208.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 208.5 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 208.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 208.5 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 208.0 تربية رياضية بنين المنيا 208.0 العالي ترميم الآثار بأبي قير 208.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 208.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 208.0 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208.0 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 208.0 تربية رياضية بنين طنطا 207.5 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 207.5 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 207.5 الفني التجارى باسوان 207.5 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 207.5 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 207.5 العالي خدمه اجتماعيه بنها 207.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 207.5 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 207.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 207.0 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 207.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 207.0 تربية رياضية بنين سوهاج 207.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 207.0 تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 207.0 الفني التجارى بسوهاج 207.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 207.0 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 207.0 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 207.0 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 206.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 206.5 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 206.5 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 206.5 ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 206.5 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 206.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 206.5 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 206.5 ك.ت. فني صناعى قنا 206.5 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 206.5 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.1 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 206.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 206.0 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 206.0 الفني التجارى بدمنهور 206.0 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 205.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 205.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 205.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 205.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 205.5 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 205.5 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.5 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.5 الفني للفنادق بور سعيد 205.0 تربية رياضية بنين بني سويف 205.0 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.0 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 205.0 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 205.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 205.0 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 205.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 205.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0 ك.ت. فني صناعى شبرا 205.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 205.0 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 205.0 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 205.0 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 205.0 الفني التجارى ببنى سويف 205.0 نظم معلومات ادارية قطاميه 205.0 الفني التجارى بالمطريه

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