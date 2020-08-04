تردد قناة أطفال ومواهب الجديد Atfal Mawaheb على النايل سات nilesat أغسطس 2020 ???????? قائمة أبرز البرامج وأفلام الكرتون

نستعرض تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2020 Atfal Mawaheb على nilesat وقائمة أبرز البرامج وأفلام الكرتون فهي من أشهر قنوات الأطفال بالمملكة العربية السعودية التي تنقل بثها من مدينة جازان، وتتميز قناة أطفال ومواهب بعرض محتوى هادف وترفيهي للطفل يعتمد على تعليمه الأرقام والحروف بطرق بسيطة وأسلوب ممُتع، لذلك يهتم الكثيرون من الآباء والأبناء بضبط تردد قناة أطفال ومواهب لكونها قناة آمنة على صغارهم، ويطمئنون لتركهم أمامها دون قلق من أن تقدم لهم مضامين عنيفة أو ضاربة بالسلوكيات الأخلاقية.
عكفت إدارة قناة أطفال ومواهب السعودية أن يكون محتوى القناة مناسب لكافة المراحل العمرية للطفل من عمر 3 سنوات حتى 16 سنة، من أجل تأهيلهم منذ الصغر على أسس الإسلام بغرس القيم والمبادئ الحميدة التي تجعلهم أسوياء في المجتمع وقادرين على استيعاب المواد الدراسية في المدارس، وفي تلك الأيام يكثر البحث عنها نظرًا للتزامن مع الإجازة الصيفية ولملء أوقات فراغهم، لذلك نقدم في هذا الموضوع التحديث الأخير عن تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2020 Atfal Mawaheb على nilesat وأبرز البرامج وأفلام الكرتون.
تردد قناة أطفال ومواهب 2020 الجديد Atfal Mawaheb
رابط الصفحة الرسمية لقناة أطفال ومواهب على الفيس بوك
رابط موقع قناة أطفال ومواهب على يوتيوب
تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2020 Atfal Mawaheb
تستطيعون ضبط تردد قناة أطفال ومواهب الجديد بآخر تحديث وقع عليه في شهر أغسطس الجاري على النحو التالي:
|نوع القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معدل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11353
|27500
|5/6
|V
أهم البرامج التي تقدمها قناة أطفال ومواهب Atfal Mawaheb TV
تقدم قناة أطفال ومواهب مجموعة من البرامج المميزة والمفضلة عند الأطفال على النحو التالي:
- برنامج احلي صوت طفولي.
- برنامج نجم على الهواء.
- برنامج بيت الزهور.
- برنامج جولة أطفال.
- برنامج مليون هلا.
قناة أطفال ومواهب الفضائية كليب وداع لارا جوهر
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الجدير بالذكر أن قناة أطفال ومواهب تعرض كافة أفلام الكرتون الجديدة والقديمة التي تجذب الكبار والصغار لمشاهدتها، فضلاً عن المسابقات التفاعلية والمواهب التي تشجع الأطفال على تنمية مواهبهم واكتشافها، بالإضافة إلى الأناشيد والكليبات منها وداع ليلى وطننا الحبيب.
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