محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتاز وجاء طاقم التحكيم علي النحو التالى: حكم ساحة: محمد عادل مساعد أول: تحسين السادات Advertisements مساعد ثاني: أحمد حسام طه حكم رابع: عبد العزيز السيد حكم فيديو: أمين عمر مساعد حكم فيديو: أحمد حمدي

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