محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمصرى غدا والمقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب في مسابقة الدورى الممتاز
وجاء طاقم التحكيم علي النحو التالى:
حكم ساحة: محمد عادل
مساعد أول: تحسين السادات
مساعد ثاني: أحمد حسام طه
حكم رابع: عبد العزيز السيد
حكم فيديو: أمين عمر
مساعد حكم فيديو: أحمد حمدي
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