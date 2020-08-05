الحاوى ... وليد سليمان يشارك جمهوره بصورة جديدة له |شاهد

نشر وليد سليمان للاعب النادى الاهلى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : الحاوى - نجم مصر - ابن النادى اقرا ايضا : ويذكر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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