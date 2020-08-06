توقعات نجوم الكرة لمباراة الزمالك والمصري بعد عودة الدوري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس في بداية عودة الدوري المصري عقب قرار استئنافه منذ شهر يونيو الماضي وهي المباراة المؤجل من الدور الـ 14 من الدوري.

وحرص موقع دوت الخليج على التواصل مع عدد من نجوم الزمالك والكرة المصرية للحديث عن المباراة وهل خاض الفريقان فترة اعداد جيدة؟.

كشف محمد صلاح المدير الفني السابق لـ الزمالك عن توقعاته بمباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم، الخميس، في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري. وأكد محمد صلاح في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه يتوقع فوز الزمالك خاصةً عقب فترة الإعداد الرائعة في الفترة الماضية، منوها بأن جاهزية الزمالك ليست بنسبة 100% ولكن تتابع المباريات في الفترة القادمة سيحسن أداء الفريق.

وتابع المدير الفني السابق للزمالك، أن لاعبي القلعة البيضاء حسابيا قادرون على الفوز بـ لقب الدوري المصري ولكنه أمر صعب ومرهق على الفريق بشدة؛ خاصةً في ظل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن التتويج بالبطولة الأفريقية هو الأهم وهدف الفريق الأساسي. وأضاف أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعد فترة إعداد رائعة ومن أهم مكاسبها اكتشاف عدد من الناشئين المميزين أبرزهم يوسف فيصل. وأوضح أنه من الصعب توقع تشكيل الزمالك للمباراة خاصة وأنه لا يعلم مدى جاهزية أي لاعب داخل الفريق ولكن عقب تتابع مباريات الفريق في الدوري سيتضح اللاعبون الأنسب للمشاركة.

بينما أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن فترة التوقف الطويلة بالطبع سيكون لها تأثير سلبي على أداء اللاعبين ولكن من الصعب الجزم بهذا الأمر حيث أنه هناك فارق كبير بين المباريات الودية والرسمية وضرب مثال بـ ريال مدريد الذي هزم في مباراة ودية امام اتليتكو مدريد بـ سباعية ولكن في المباريات الرسمية حققب الفوز. Advertisements وأضاف أن التأثير سيكون على المستوى البدني وليس الفني. وأكمل أن الزمالك من الصعب أن يتصدر جدول الدوري المصري إلا في حالة فقدان الأهلي لعدد كبير من النقاط خاصة في ظل رغبة الفريق في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشددا أن الزمالك في حال توج بالبطولة الافريقي سيرتقي سلم المجد ويتأهل لـ كأس العالم للأندية. وتابع أن الزمالك يعاني من غيابات كثيرة ولكن العناصر المرجح وجودها في التشكيل هي محمد أبو جبل، حازم امام، محمد عبدالشافي، الونش، محمود علاء، فرجاني ساسي، مصطفي محمد.