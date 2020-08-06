منافس الزمالك.. الفار يحرم الرجاء من تحقيق الفوز الثالث بالدوري المغربي

حفلت مباراة الرجاء البيضاوي مع المغرب التطواني، بندية كبيرة، أمس الأربعاء، على ملعب سانية الرمل، في لقاء مؤجل بالدوري المغربي، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأظهر المغرب التطواني، صلابة كبيرة، رغم معاناته من إصابة لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا، وصمد أمام الرجاء الذي خاض 3 مباريات رسمية بعد توقف النشاط، أمام الظهور الأول للتطواني.

المباراة سجلت حدثا تمثل في إلغاء هدف الفوز للرجاء، في آخر دقيقة، بتدخل من تقنية الفيديو بعد إلغائه من قبل الحكم داكي الرداد، في الدقيقة 90، ليحرم الرجاء من هدف، كان يعني له الكثير، بعد فترة التوقف.

وأثبتت تقنية الفيديو "الفار"، تواجد سفيان رحيمي في وضعية تسلل، أثناء تسديد الكرة من طرف الوردي، وهو ما أعاق الرؤية أمام حارس المغرب التطواني، رضا بوناكة.

ولعل إلغاء الهدف، حرم الرجاء من تحقيق انتصاره الثالث تواليا بعد التوقف، وهو ما كان سيحدث للمرة الأولى مع المدرب جمال السلامي.

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كما حرم الرجاء من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري المغربي للمحترفين للمرة الأولى هذا الموسم.

حتى وإن ضاعت الصدارة على الرجاء في تطوان، بإمكان الفريق البيضاوي، إدراك هدفه، في مباراة السبت المقبل أمام أولمبيك آسفي، وهي آخر مؤجلاته هذا الموسم على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبلوغ هذا الهدف يمر عبر الفوز أمام آسفي، وانتظار تعثر الوداد في بركان، بالتعادل أو الهزيمة في مباراة قوية تنتظر المتصدر الحالي.

ويتصدر الوداد، جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الرجاء الوصيف.