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الشعار الأولمبي يغادر خليج طوكيو للصيانة بعد تأجيل الأولمبياد

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أزالت السلطات اليابانية الحلقات الأولمبية من خليج طوكيو بشكل مؤقت اليوم الخميس من أجل الصيانة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وتعود الحلقات إلى مكانها مرة أخرى في ديسمبر المقبل مع اقتراب موعد الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة، في العام المقبل.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في العام الحالي لكنها تأجلت لعام واحد بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس المستجد.

ووضعت الحلقات الأولمبية في خليج طوكيو قبل 7 أشهر استعدادا لأولمبياد 2020، وستعاد إلى مكانها مرة أخرى بعد تنظيفها والتأكد من صلاحيتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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