نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقن لمواجهة الزمالك، المقرر له الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام. وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم: حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى – عمرو خليل – فارس محمد خط الدفاع : محمود شعبان – أسامة العزب – محمود رزق – محمد أنور – إسلام جمال – السيد سالم – صبرى رحيل – مروان النجار Advertisements خط الوسط : نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – هشام محمد – مروان عطيه – أحمد راشد – أحمد حجى – عبد الغنى محمد – سمانه. خط الهجوم : محمد الصباحى – خالد قمر – أحمد رفعت – رزاق سيسيه – يوسف حسن. ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفعت وقمر على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.