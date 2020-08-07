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الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في ورطة بسبب رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بدأ في تجهيز بدلاء لرمضان صبحي نجم الفريق خوفًا من غيابه أمام إنبي وذلك لعدم قانونية مشاركته عقب نهاية إعارته مع الأهلي في 30 يونيو الماضي وفقا للعقد بينه وبين هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويحاول مسئولو الأهلي الحصول على موافقة النادي الإنجليزي في تمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم وذلك بحسب ما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أثناء تفشي أزمة المستجد.

ويقوم فايلر بالمفاضلة بين الثنائي أحمد الشيخ وجونيور أجايي للمشاركة في مركز الجناح الأيسر ليكون أحدهما بديلا لرمضان صبحي حتى انتهاء الأزمة.

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وأقام رينيه فايلر العديد من المحاضرات الفنية مع اللاعبين شاهدوا فيها ملخص لمباريات إنبي في الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراة الأحد من أجل ضمان تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث في أول مباراة له بعد فترة التوقف الكبيرة فؤ الفترة الماضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أنه لن يتم حسم مشاركة رمضان صبحي في مباراة إنبي يوم الأحد المقبل والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في المباراة خصوصًا أن إعارة صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.

واتخذ الأهلي العديد من الإجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط على الحروف كما أن التفاوض مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم جميع تلك الأمور.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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