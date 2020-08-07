ماذا قال كيكي سيتين مدرب برشلونة قبل موقعة نابولي غدًا؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة نابولي مساء غد السبت في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.
وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"كان لدينا الوقت الكافي للإعداد لهذه المُباراة، ولدينا أحاسيس إيجابية قبل مباراة الغد".
وأضاف :"لدينا إيمان بأننا سوف نصل لنهائي الأبطال، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد".
وتابع :" نابولي تحسن وتطور كثيرًا ولديه احصاء وارقام تشير الى انه فريق كبير والنتائج تثبت ذلك".
وحول تفكيره في مشاركة ديمبلي في مباراة الغد قال :"فكرنا بذلك ، لكن لسوء الحظ تدرب قليلاً مع زملائه وقيل انه ممكن ان نخاطر بإشراكه ، هو لاعب يتمتع بثقة كبيرة وفي النهاية القرار الأفضل ان لا نشركه .. سيأتي معنا في البرتغال".
وأوضح :"نابولي فريق ليس سهلًا وعلينا تقديم أقصى ما لدينا في المباراة".
وزاد :"اللاعبين لا يحتاجوا للحافز ، نتوقع أن نرى أفضل نسخة منهم".
وأشار :"نحن نفعل كل ما بوسعنا لكي نظهر بصورة إيجابية ونرضي جماهير الفريق.
وأتم حديثه :" منذ أن جئنا إلى هنا حاولنا إضافة كم شيء افتقده النادي ، إعتقد نجحنا في تحقيق العديد من الأمور الإيجابية ونحن راضون عن ذلك".
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