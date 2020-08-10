النصر يتطلع لتخطي أحزانه أمام أبها في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره أبها، اليوم، الإثنين، في تمام السادسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 45 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

بينما يأتي أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي، في ختام منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويتطلع النصر في المباراة، لتخطي أحزانه بعد أن سقط أمام الهلال في ديربي الرياض،

ويلتقي اليوم أيضًا، الشباب مع التعاون، الحزم مع العدالة، والهلال مع الفتح، ضمن منافسات الجولة ذاتها.