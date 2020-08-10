الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يؤجل جميع البطولات الآسيوية إلى العام المقبل

بسبب جائحة كورونا وحفاظا على المنتخبات المشاركة

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد تأجيل جميع البطولات الآسيوية التي كان من المفترض ان ينظمها خلال الفترة القادمة من هذا العام حيث تعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يقوم فيها بتأجيل وتغيير مواعيد البطولات وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تعاني منها دول العالم في هذه الفترة وكذلك من أجل المصلحة العامة للمنتخبات المشاركة في تلك البطولات .

وقد حدد الاتحاد الأسيوي لكرة اليد عام 2021 موعدا لاقامة هذه البطولات ومنها البطولة الآسيوية السابعة عشرة ( تصفيات بطولة العالم للشباب 2021) والتي كان من المفترض ان يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد حيث كان موعدها السابق خلال الفترة من 7 وحتى 15 اكتوبر القادم بمدينة شيراز الإيرانية ولكن الموعد الجديد للبطولة سوف يكون في النصف الأول من شهر مارس 2021 بمدينة شيراز الايرانية .

كما قام الاتحاد الآسيوي بتحديد باقي البطولات منها البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية للناشئين والناشئات حيث سيكون الموعد الجديد النصف الثاني من شهر فبراير 2021 في بانكوك بتايلند والبطولة الآسيوية التاسعة للناشئين وتقام في النصف الثاني من شهر مارس 2021 في ألماتي بكازاخستان والبطولة الآسيوية الخامسة للاندية ” سيدات ” وتقام في النصف الأول من شهر ابريل 2021 بكازاخستان والبطولة الآسيوية الـ 23 للاندية ” رجال ” وتقام في النصف الثاني من شهر مايو 2021 في مدينة جدة السعودية .

الجدير بالذكر بان الاتحاد العماني لكرة اليد اسند مهمة تدريب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد لقيادته في البطولة الآسيوية للشباب إلى المدرب الوطني عادل الحسني والمدرب بدر التمتمي مساعدا للمدرب ومدربا للحراس وجمال الدغيشي مدير المنتخب وقد تم وضع برنامج اعداد مناسب لهذه المشاركة والتي يسعى الاتحاد من خلالها الى تحقيق نتيجة طيبة ترضي طموحات الجميع بعد استضافة السلطنة لمنافسات البطولة الآسيوية للشباب السادسة عشرة بمحافظة ظفار عام 2018 .