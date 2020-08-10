السلطنة تحقق ثماني ميداليات في أول بطولة دولية للتايكواندو عبر الاتصال المرئي

مسقط ـ العمانية: حقق لاعبو الأكاديمية العمانية للمحترفين للتايكواندو ثماني ميداليات ملونة في بطولة تاكارافان الدولية التي أقيمت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الاتصال المرئي بإشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والأوزان يمثلون ١٥ دولة.

وتمثلت النتائج في تحقيق اللاعب يوسف العبدلي أقل من ١٤ عاما المركز الثاني في فئة وزن ما بين ٢٥ و٣٥ كيلوجراما، وفي فئة أقل من ١٤ عاما وزن ما بين ٣٥ و٤٥ حقق الفريق المراكز الثلاثة وهم عبد الرحمن الجابري المركز الأول وليث العبدلي المركز الثاني وعمر الأشخري المركز الثالث.

أما في فئة وزن بين ٤٥ و٥٥ فقد حقق اللاعب نبراس بن محمد الطوقي المركز الثانى وفي فئة أقل من ١٧ عاما وأقل من ٥١ كيلوجراما فقد حقق اللاعب فيصل الفرحة المركز الثالث وفي فئة أقل من ١٧ عاما وأقل من ٧٨ كيلوجراما فقد حقق اللاعبان سالم العبري المركز الأول وأحمد الجابري المركز الثاني.

وجرت المنافسات عن بعد من خلال استحداث قانون جديد من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو يتيح إقامة المنافسات والبطولات عبر الاتصال المرئي من خلال متابعة لجنة التحكيم يتمثل في توجيه أكثر عدد من الضربات لمجسم التدريب خلال ٢٥ ثانية والحصول على أكبر عدد من النقاط.

من جهته قال محمد بن هلال الطوقي مدير الفريق: “فريق الأكاديمية العمانية للمحترفين للتايكواندو حريص على تمثيل السلطنة في المحافل الدولية فقد حقق هذا الفريق انجازات دولية في بطولات عالمية كالتي أقيمت في كوريا الجنوبية ومانشستر والفجيرة وبيروت وحاليا في إيران”.

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