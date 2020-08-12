في المؤتمر الصحفي بوادي النيل.. خطة طبية متكاملة استعدادا لمونديال اليد

قال الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، مدير عام مستشفي وادي النيل، متخصص أمراض القلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمستشفي وادي النيل علي هامش إجراءات الكشف الطبي الكامل علي لاعبي المنتخب الوطني، إن الإجراءات الطبية للاعبين ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.

واشار خميس ، إلى أن اللجنة الطبية ببطولة العالم علي أعلي مستوي من الأطباء المتخصصين تضم الدعاوى علاء عيد رئيس إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة ، ومصطفي غنيمة ونانسي الجندي ، والدكتور إبراهيم حسن وكلهم من قيادات وزارة الصحة، موضحا أن الاختيار قائم على الكفاءات فقط.

فيما أشاد هشام نصر رئيس إتحاد اليد بالجهد والتنظيم الذي يقدمه الصرح الصحي، مشيرا إليّ أن اللجنة الطبية من أهم اللجان في بطولة العالم التي تستعد لها مصر حاليا خاصة وأن البطولة في نسختها الحالية هي الأكبر حتي الأن من حيث عدد المنتخبات المشاركة لأول في تاريخ بطولات العالم وهو ٣٢ دولة .

بينما قال الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد في كلمته أن الكشف المتواصل علي اللاعبين خاصة القلب هو من أهم الإجراءات الموضوعة للحفاظ علي صحة وسلامة لاعبي المنتخب الوطني . وأوضح العدل أن كل ملعب من الاستادات المنظمة للبطولة سيتواجد فيها ٤ عيادات للاعبين والحكام والصحفيين والضيوف.

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وأضاف أن مهام اللجنة الطبية إتمام الإجراءات الصحية، علي منظومة اللعبة وتقديم خدمة طبية متميزة أما الكشف عن فيروس كورونا ستكون حت إشراف لجنة متخصصة من الإتحاد الدولي لكرة اليد ، مشيرا إليّ أن اللجنة الطبية سيكون لها دور فعال خلال بطولة العالم التي تنظمها مصر، خاصة وأن هناك أكثر من ٣١ بعثة رياضية ستحل ضيفا على البطولة وستكون نموذجا يحتذي به في تنظيم البطولات العالمية.

وردا على السؤال المتداول حول إجراء الكشف الطبي للاعبي المنتخب بصفة دورية حتي موعد بطولة العالم وكيفية دخول الجمهور للاستادات الأربعة .

وأكد الدكتور محمود العدل، أن الكشف الطبي سيكون دوريا علي لاعبي المنتخب وحتي قبل دخول المعسكرات الداخلية ب ٤٨ ساعة لكل لاعب تحسبا لأي عارض وذلك حفاظا علي صحة جميع اللاعبين.

وأما بالنسبة لإجراءات دخول الجمهور فسيكون للطب الوقائي دورا فعالا في جميع الإستادات بالنسبة لعملية التعقيم في الملعب والمدرجات والإدارات المختلفة داخل كل استاد، مشيرا إليّ أن عملية تحديد عدد المتفرجين لمتابعة البطولة داخل الاستادات الأربعة لم تحسم بعد في ظل وجود الفيروس حتي موعد البطولة من عدمه.