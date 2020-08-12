ستيفان ليشنشتاير.. لاعب يوفنتوس وآرسنال السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن السويسري ستيفان ليشنشتاير، اليوم الأربعاء، اعتزاله عالم الساحرة المستديرة رسميًا.

ونشر ليشنشاتير فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، قال فيه:" أهلًا بالجميع، بعد أسبوعين من الصراع، قررت رسميًا اعتزال كرة القدم."

وأضاف:" أنا فخور بكل اللحظات العاطفية التي مررت بها، وبكل لحظات مسيرتي الكروية بداية من جراسهبورز، ليل، لاتسيو، يوفنتوس، ارسنال وأخيرًا أوجسبورج."

وسبق لـ ليشنشتاير اللعب للعديد من الفرق على رأسها يوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتقل منذ عامين لصفوف ارسنال الإنجليزي، ولعب معه موسم واحد قبل أن ينتقل لأوجسبورج.