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الأهلي راحة من التدريبات غدا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة غدا من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.

قرار المدرب السويسري بمنح لاعبيه راحة من التدريبات من أجل منحهم قسطًا من الراحة قبل العودة لاستكمال مشاركاته في المباريات.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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