نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق: أفضل رحيل محمد عواد عن الزمالك معارا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق انه يفضل رحيل محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الفريق الفترة القادمة عن طريق إعارته لأحد الأندية.
واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان استبعاد عواد من قائمة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ستؤثر على مستواه والافضل ان يخرج من اجل مشاركته في المباريات .
وتابع عواد من الحراس المميزين لكن في التوقيت الحالي لم يشارك في المباريات بشكل مستمر ويتم استبعاده بشكل دائم .
ويذكر أن الزمالك سيواجه فريق مصر اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
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