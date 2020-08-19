لوفرين: أنا وصلاح لم نكن من أسر غنية لكننا تغلبنا على الحياة الصعبة

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن هناك صفات مشتركة بينه وبين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال لوفرين، في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "نحن متشابهون نحترم التاريخ الأسري لنا وشعوبنا ومن يحبوننا ومن يحبون بلدنا".

وأكمل: "هو شخص دائما يقدم كل ما لديه في الملعب، يتلقى في بعض الأحيان نقدا غير عادل ونفس الأمر بالنسبة لي، نتشارك هذه التجارب".

وأتم: "نفكر بطرق مختلفة لكننا متشابهان أيضًا في طريقة النمو فلم نكن من أسر غنية، أتينا من أسر تعمل بجهد، نعرف الحياة الصعبة جيدا وكيف يمكن التغلب على هذه الصعاب".