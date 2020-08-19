أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن هناك صفات مشتركة بينه وبين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.
وقال لوفرين، في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "نحن متشابهون نحترم التاريخ الأسري لنا وشعوبنا ومن يحبوننا ومن يحبون بلدنا".
وأكمل: "هو شخص دائما يقدم كل ما لديه في الملعب، يتلقى في بعض الأحيان نقدا غير عادل ونفس الأمر بالنسبة لي، نتشارك هذه التجارب".
وأتم: "نفكر بطرق مختلفة لكننا متشابهان أيضًا في طريقة النمو فلم نكن من أسر غنية، أتينا من أسر تعمل بجهد، نعرف الحياة الصعبة جيدا وكيف يمكن التغلب على هذه الصعاب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوفرين: أنا وصلاح لم نكن من أسر غنية لكننا تغلبنا على الحياة الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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