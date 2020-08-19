نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يؤكد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم في المقال التالي
وناشد رئيس النادي السادة الأعضاء بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها أدارة النادي في وقت سابق، بمنع دخول أي فرد من بوابات النادي بدون كمامة والمرور من خلال بوابة التعقييم، والإلتزام بالكمامه أثناء الحركة داخل حديقة النادي وكافة المنشأت.
وتوجه المهندس طارق السيد بالشكر الي إدارة النشاط الرياضي والمديرين الفنيين واللاعبين بسبب الإلتزام الكبير للفرق الرياضة طوال الفترة الماضية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، مطالبا كافة الرياضيين بأستمرار الإلتزام لمنع تعرض أي فرد من الإصابة بالفيروس الذى مازال منتشر داخل مصر.
وناشد أعضاء النادي المصابين ومخالطيهم من أبنائهم المشتركين بالاشنطة بضرورة الإلتزام بفترة العزل بمنازلهم للحفاظ علي سلامة الجميع.
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