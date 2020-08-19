نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الموسم.. حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الزمالك الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن يوسف أوباما في تصريح خاص للبريمو أكد أنه لم يتلقى أي اتصالات من مسئولي الأهلي في الفترة الماضية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن فكرة انضمامه لصفوف القلعة الحمراء أمر مرفوض تمامًا بالنسبة له.

وشدد على ان اللاعب حال عدم تجديده للزمالك سيكون خياره بالاحتراف الخارجي فقط، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي فى مصر سوي قميص القلعة البيضاء.

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وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام فريق اف سي مصر سلبيًا اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.