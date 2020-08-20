حسام حسن شخصية صعبة.. أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي سبب رحيلي عن قناة النادي

وأضاف أحمد بلال "كابتن حسام حسن كان صعبا جدا في مثل تلك الأمور، هو شخصية صعبة للغاية في الكرة، ورقم 9 بالنسبة له أمر هام".
وأكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أنه كان ينتقد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، أثناء فترة تواجده بقناة النادي.
وتابع "تصريحاتي حول لاسارتي فى قناة الأهلي قد تكون سبب رحيلي، ولا أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينها".
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