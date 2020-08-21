موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني، اليوم، الجمعة، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي bein sport 1 و bein sport 4 k، بتعليق علي محمد علي.

إنتر ميلان ضد إشبيلية:

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ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتكليل موسمه المميز، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج باللقب.

في المقابل يطمح إشبيلية في انتزاع الفوز من أفاعي إنتر ميلان، للتتويج بالبطولة المحببه له.

ويعد إشبيلية أكثر فريقا يتوج باللقب الدوري الأوروبي برصيد 5 مرات منهم 3 مرات في آخر 6 سنوات.

يذكر نهائي الدوري الأوروبي، سيقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.