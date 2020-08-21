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رسميا.. أحمد سعد مديرا فنيا لديروط

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أعلن مجلس إدارة نادي ديروط  برئاسة محمد صلاح  تولى أحمد سعد الشهير ب"أحمد الكأس" ، المدير الفني لنادي القوصية السابق ،مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلفا للكابتن ياسر عبدالعليم .

وأعتذر  ياسر عبدالعليم ، عن تدريب فريق ديروط الرياضي ، قبل عودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

والجدير بالذكر أن فريق ديروط يحتل، المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.

حصد فريق ديروط خلالها 11 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين، وخسر  12 جولة وسجل 15 هدفا، واستقبل 31 هدفا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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