رسميا.. أحمد سعد مديرا فنيا لديروط

أعلن مجلس إدارة نادي ديروط برئاسة محمد صلاح تولى أحمد سعد الشهير ب"أحمد الكأس" ، المدير الفني لنادي القوصية السابق ،مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي خلفا للكابتن ياسر عبدالعليم .
وأعتذر ياسر عبدالعليم ، عن تدريب فريق ديروط الرياضي ، قبل عودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
والجدير بالذكر أن فريق ديروط يحتل، المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.
حصد فريق ديروط خلالها 11 نقطة محتلا المركز الحادي عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين، وخسر 12 جولة وسجل 15 هدفا، واستقبل 31 هدفا.
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